TFF’de seçim tarihi açıklandı

Yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir, istifasının ardından vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın 30 Mart'taki istifasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir de dün görevinden istifa etmişti.

Seçim tarihi belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Servet Yardımcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir." denildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde tartışılmalara neden olmuştu.