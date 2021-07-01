TFF yeni sezondaki seyirci kararını açıkladı

TFF, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin %50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Son iki sezonu seyircisiz tamamlayan Süper Lig, yeni sezona seyirciyle başlayacak.

TFF, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin %50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.

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