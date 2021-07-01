Son iki sezonu seyircisiz tamamlayan Süper Lig, yeni sezona seyirciyle başlayacak.
TFF, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin %50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TFF yeni sezondaki seyirci kararını açıkladı
TFF, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin %50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Son iki sezonu seyircisiz tamamlayan Süper Lig, yeni sezona seyirciyle başlayacak.
TFF, yeni sezonda stadyumlara kapasitenin %50'si kadar taraftar alınacağını açıkladı.