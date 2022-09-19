TFF saldırganı tutuklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki binasına silahlı saldırı düzenleyen Cüneyd Uslu tutuklandı. Uslu’nun “kaçma şüphesi” olduğu belirtildi.

HaberTürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cüneyd Uslu’nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde gözaltına alınan Cüneyd Uslu hakim karşısına çıktı. Mahkeme Cüneyd Uslu’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı, hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.