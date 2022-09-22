TFF listeyi yayımladı: Yusuf Demir uygun değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası oluşan resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı.

TFF yayınladığı listede, Galatasaray 'ın yerli statüsünde ve milli takımda oynaması gerektiğini açıkladığı Yusuf Demir'in milli takım için uygun olmadığını belirtti.

TFF: Yusuf Demir Milli Takımda oynamaya müsait değil

Ajansspor'un haberine göre TFF, yayınladığı kulüplerin A takım tescil listelerinde Yusuf Demir için A Milli Takım'da oynamaya uygun değil dedi. 30 futbolcuyu tescil eden Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Okan Kocuk, Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün A Milli Takım'da oynamaya uygun olarak işaretlendi.

Galatasaray kadrosunda yer alan Yusuf Demir'le ilgili notta şunlar kaydedildi:

Kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

- U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;

- Ülkelerinin U21 veya A Milli takımlarda toplamda 3 defa oynamış olmaları;

- FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları;

kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları şartıyla, 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

Okan Buruk: 'Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekiyor'

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için TFF tarafından Türk statüsünde yer almadı. Okan Buruk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada,"Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor." demişti.

'İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Yusuf Demir'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşam'da yer alan habere göre Büyükekşi, Türkiye'deki mevcut talimatı hatırlatarak, "Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık, 2015'te yapılmış. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor" dedi.

Mesut Özil ile Yusuf Demir kıyaslamasının yanlış olduğunu ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015'ten önce. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok.