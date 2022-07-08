TFF kararını verdi: MHK Başkanı belli oldu

Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevin ilk gününde tüm kurulların istifasını talep etmişti. Federasyon gelinen süreçte yeni dönemde Merkez Hakem Kurulu için kararını verdi.

Bugün resmen açıklanacak

Hürriyet gazetesinin haberine göre, TFF MHK Başkanlığı görevini bir kez daha Sabri Çelik’e verme kararı aldı. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük hakem tartışmalarından birine ev sahipliği yapan geçen sezonun son döneminde göreve gelen Sabri Çelik ve ekibi, yeni sezonda da devam edecek. Çelik böylece toplamda 4. kez bu görevi yürütmüş olacak.

4. kez Sabri Çelik

Atamanın resmen gerçekleşmesinin ardından Sabri Çelik, 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak iş başı yapacak. Çelik daha önce 2004-2005, 2019 ve geçen sezon MHK Başkanı olarak görev yapmıştı.

Bununla beraber Merkez Hakem Kurulu’nda geçen sezonu tamamlayan bazı isimlerin değişeceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin Merkez Hakem Kurulu ile beraber diğer kurulları da bugün resmen kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Sabri Çelik, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Uzun yıllar 1. Lig’de hakemlik yapan Sabri Çelik, UEFA organizasyonlarında birçok defa gözlemcilik görevini üstlendi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Sabri Çelik aynı zamanda eski MHK başkanları Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde kurul içinde yer aldı.