TFF kararını verdi: Erkan Özdamar sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar göre, aynı maçın VAR hakemi Özgüç Türkap'in de 'kızağa çekildiği' belirtildi.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor-Galatasaray maçındaki yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu. MHK, Sivasspor'un verilmeyen golü için inceleme başlattı.

MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile maçın orta hakemi Erkan Özdamar'ın kabul edilemez bir karara imza attıklarını belirterek, "İki hakemi de artık maçlarda görmek istemiyorum" dedi. Özgüç Türkalp'e artık VAR'da görev verilmeyecek. Yeni FIFA kokartı alan Erkan Özdamar da sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek.