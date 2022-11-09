TFF Erdoğan toplantısından 'akademi' çıktı

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun açılış oturumuna TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuk oldu.

Büyükekşi burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız ile toplantı yaptık. Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz. Bunun için çalışmalara başladık. Avrupa’nın en genç nüfusunsa sahip ülkelerinden biriyiz. Futbol için bu gençlerimizi yetiştiren antrenörlerin yeterli kalitede olması gerekiyor. Bundan sonra yurt dışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapıda yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. Oyuncuların hepsi aynı hafta, aynı eğitimi alacak. Altyapılarda görev yapan antrenörlerin maaşlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bunu da günümüz şartlarına uyarlamak istiyoruz. Bu projede önce hocaları eğiteceğiz. Sonra da 6 ay Türkiye Futbol Federasyonu olarak maaşlarını biz vereceğiz. Böylece buraya kültür getirip 6 aydan sonra kulüplerimizin daha iyi devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, dijitalleşmeye önem verdiklerini söyleyerek, “Türkiye’de E-devlet var, TFF’de her şey el ile yapılıyor, bu kabul edilemez” dedi.