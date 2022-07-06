TFF başvuruya yanıt vermemişti: Fenerbahçe'den 5 yıldızlı logo açıklaması

Fenerbahçe gelecek sezondan itibaren kulübün logosunda kullanılacak olan 5 yıldız için basın bilgilendirmesi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında aşağıda yer alan şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2 yıldan beri federasyon karar vermemiş. 15 gün olmuş, siz şimdi bunu soruyorsunuz. Bu sorun mu, değil mi onu da bilmiyorum ben. Şu anda Türkiye futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler, onları da bilmiyorum" demişti.