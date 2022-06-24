TFF Başkanı'ndan 'yapay zeka' çıkışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamalarında yapay zeka kullanmak istediklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, D Smart’ta Bol’ca Futbol Özel yayınına konuk oldu. Emre Bol’un moderatörlüğündeki yayına, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Milliyet Spor Yazarı Attila Gökçe, Posta Spor Yazarı Faik Gürses ve Fanatik Spor Yazarı Tunç Kayacı katıldı.

Hakemler konusunda yapılacak değişiklikler ve yenilik planlarından bahseden Büyükekşi, “Başta MHK olmak üzere kurulları tekrar oluşturacağız. En büyük sorunun hakem atamaları ve hakem hataları gibi gözüküyor. Türkiye’de futbolun marka değeri dibe vurmuş durumda. Bu marka değerini artırmamız gerekiyor. Rahmetli Hasan doğan döneminde sağlanan güven ortamını tekrar sağlamak istiyoruz. Hakemlerin itibarını yukarı çekip onlara olan güveni artırmak istiyoruz. İnsanın yapacağı kısımları en aza indirmek istiyoruz. Bunun için de, her alanda kriterler getirmek istiyoruz. TFF’nin kurumsallığını üst seviyeye çekmek istiyoruz. Gözlemciyi stada göndermeden maçı izleyip raporunu yazmasını sağlamak istiyoruz. Bu raporu da yapay zeka kullanarak elde edilen verilerle birleştirip ona göre hakem notu oluşturmak istiyoruz. Hakem atamalarında da yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hakemler için özel bir eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. ‘VAR’ hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmayı planlıyoruz. Hakemlerin maç sayısını daha eşit dağıtmak istiyoruz. Amacımız hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu ortamı oluşturmak" ifadelerini kullandı.