TFF Başkanı merak edilen 'VAR' sorusunu yanıtladı: Çocuk oyuncağı değil bu...

Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararlarının tartışma konusu olması sonrası ilk kez VAR kayıtları açıklanmış, iki maçta da bariz hakem hatası olduğu ifade edilmişti.

Ancak bir kez açıklanan VAR kayıtları, hakem kararlarının çok konuşulduğu Türkiye'de, "tüm kayıtlar açıklansın" talebini gündeme getirdi. Takımlar kayıtların açıklandığı haftanın hemen ardından yeni hatalar sonrası bu talebi gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "sadece bir defaya mahsustu kayıtların açıklanması" dedi.

Büyükekşi, "Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. 7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı" ifadesini kullandı.

Büyükekşi, kayıtların yayınlanma nedenine ilişkin, "İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı" dedi.

Her maçtan sonra gelen yayınlanma taleplerine ilişkin ise Büyükekşi, "Biliyorsunuz, Hollanda ve İngiltere’de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu" ifadesini kullandı.