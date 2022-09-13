TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yabancı kuralı ile ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'te konuşan Büyükekşi, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" diyerek kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda.

Yabancı kuralı

Daha önce TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de ilk 11'de 8, maç kadrosunda 14 yabancı bulundurulabileceği kararı verilmişti.

Kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de ise yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklandı. Takımların, ilk 11'de 5, maç kadrosunda ise 7 yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam 8 oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi.