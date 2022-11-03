TFF Başkanı hakemler için Erasmus örneğini verdi: 'Hakem değişimi için bazı ülkelerle yazışıyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünyanın hiçbir yerinde maç öncesinde ve sonrasında hakemlerle ilgili açıklama yapılmadığını, oyunun kalitesini hakemler üzerinden okumamak gerektiğini söyledi. Büyükekşi, başta Spor Toto Süper Lig kulüpleri olmak üzere akademi zorunluluğu getireceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, hakem atamalarıyla ilgili eleştirilere karşılık Premier Lig örneğini vererek şunları söyledi:

Hakem atamaları ve Premier Lig

"Premier Lig'de 20 takım var, 19 tane hakemleri var. 19 hakem, VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bizde 23 tane saha, 12 tane VAR hakemimiz var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Bir hakem aynı takımın maçına üç haftadan önce atanmıyor. İngiltere'de çok daha fazla aynı hakem aynı takımın maçında görev yapıyor. Öncelikle güven duygusunu geliştirebilmemiz lazım. Hatayı başka yerde aramak lazım. Hakemler üzerinden aramaya devam edersek yanlış yaparız.

Kriterlerimiz var. Son 3 maçta hakemlerin aldığı puan var, ayrıca sezon başından bu yana alınan puanlar var, FIFA hakemi olmasına göre de puanlar ekleniyor. FIFA hakemlerimizin sayısı belli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un maçlarını daha çok FIFA hakemleri yönetiyor, daha deneyimliler. Bu hakemlerimiz yurt dışında da maç yönetiyor, hiçbir takım da şikayet etmiyor. Bunu yurt dışında yaptıklarına göre, burada da yapmaları lazım."

Cüneyt Çakır'ın jübilesi

Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'nin yüz akı", Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, "Ona 'sana jübile yapacağım.' diye söz vermiştim. O konuda UEFA'dan izin geldi. 16 Kasım'da İskoçya ile Diyarbakır'da ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te milli maçımız var. Gaziantep'teki milli maçı, 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı yönettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye'de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım" diye konuştu.

'Bazı maçlar için hakem değişimi olabilir'

Yabancı hakem konusunu değerlendiren Mehmet Büyükekşi, "Hakemler konusunda Erasmus'taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse bazı maçlar için hakem değişimi olabilir. Tabii ki onlarda da elit hakem olması şartıyla. Zaten bizim hakemlerimiz Avrupa'da maç yönetiyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere'de hakemler sınırlı olduğu için bir netice alamadık ama başka gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

Hakem hataları

Hakem hatalarını en aza indirmeye çalıştıklarını da söyleyen TFF Başkanı, "Süper Lig'de maç yöneten 22-23 hakemimiz var ama VAR'da 12 hakem var. Oradaki hakem sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek. Sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerin borcu 25 milyar lira

Türk futbolunun en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerimizin 25 milyar lira borcu var. Faizlerini de eklersek 50 milyar lira tutuyor. Bunun altından kalkmaları mümkün değil. Uzun, orta ve kısa vadede nasıl çözüleceğine hep birlikte karar vereceğiz. Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere akademi zorunluluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Altyapılar ve antrenör maaşları

Altyapılarda görev yapmak üzere yurtdışından kaliteli antrenörler getirmek istediklerini belirten Büyükekşi, "Bizim en büyük görevimiz, yurt dışından yabancı oyuncu yerine altyapı antrenörü yetiştirecek hoca getirmek. Altyapıya yönelik 4 sınıf yaratmak istiyoruz. Her kategorinin hocalarının farklı özelliklerinin olması gerekiyor. Oyuncuların hepsi her hafta aynı anda aynı eğitimi alacak. Bölge antrenörleriyle hocaları ve futbolcuları kontrol edeceğiz. Kulüplerin altyapıdan yukarı doğru futbolcu yetiştirme konusunda TFF'nin öncülük etmesi lazım. Altyapılarda görev yapan antrenörlerin maaşları çok düşük. Bunu da günümüz şartlarına uyarlayacağız" diye konuştu.

Yabancı kuralı ve harcama limiti

Yabancı kuralı ve harcama limitleriyle ilgili de görüşlerini aktaran Mehmet Büyükekşi, "Biz 6+5, 8+3 veya 7+5 diye bir karar almayacağız. Strateji çalışması mart ve nisan ayı gibi biter. Tüm kulüplerimizin ortak kararıyla bir daha değişmemek üzere bunu yapmamız gerekiyor. Kulüplerin harcama limitleriyle ilgili bir artış talebi yok. Bizim yaptığımız çalışma, kulüplerin artış talebine imkan vermiyor" şeklinde görüş belirtti.

‘Kuntz ile devam ediyoruz’

Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un arkasında olduklarını söyledi.

Milli takımın son maçlarda istediği sonuçları alamaması üzerine Alman teknik adamla yolların ayrılacağı iddialarına ilişkin Büyükekşi, "Günlük kararlar bize fayda sağlamadı. 2002'den bu yana hiçbir teknik direktörümüz sözleşme süresini tamamlayamamış. Sabırsız bir milletiz. Hataları gördük, hocamıza gerekli uyarıları yaptık. Kuntz ile devam ediyoruz. İnşallah başarılı olur" değerlendirmesinde bulundu.