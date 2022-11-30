Tezleri çalıntı çıkan profesör etik kurul tarafından aklandı

Geçmişte dekanlık hatta rektörlük dahi yapan Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Aktaş’ın 4 öğretim üyesi ile beraber hazırladığı “Afganistan’da Taliban Yönetimi ve Bölgeye Etkileri (Pakistan Ülke Örneği İncelemesi” adlı eseri 3 yabancı eserden çalıntı çıktı.

Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre, eser 3 yabancı bilim adamının makalelerinin Google translate kullanılarak birebir çevirisinden oluşuyor. Aktaş’ın kendi eseriymiş gibi piyasaya çıkardığı 74 sayfalık eserin tamamı, dipnotlarıyla beraber kes-kopya-yapıştır yapılarak birebir çalıntı olduğu çıktı.

Çeviri hataları var

Eserde çeviri hataları da dikkat çekiyor. Çeviride tercih edilen kelimelerde Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının terimleri yerine gündelik hayatta kullanılan kelimelerin yazıda yer alması yazının doğrudan çeviri olduğunu gösteriyor. (Örneğin “recruit” kelimesi temel olarak “askere almak” gündelik hayatta ise “işe girmek” olarak çevrilir. Ancak Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında “(bir gruba) üye olmak” anlamına sahiptir. Kitapta ise 7. Sayfa “(…Taliban’ın) işe alması” olarak çevrilmiştir. Bu hata 5 yazarların da dikkatinden kaçmış.

Habere göre eserin bazı çalıntı yerleri şöyle:

Eserin, 1. sayfasından 48. sayfasına kadar olan kısmı, Khurram Maqsood AHMAD isimli yazarın 2011 yılında www.academia.edu sitesinde yayınladığı ve daha sonra LAMBERT Academic Publishing yayınevinde 2011 Ağustos ayında yayınladığı "Talibanization in Afghanistan: Impact on Pakistan" adlı eserinden birebir çalıntı.

2. sayfanın son paragrafı, Yang SHEN adlı yazarın Atlantic Press yayınlarının "Advances in Social Science, Education and Humanities Research" yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan "Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union" adlı eserinden çalıntı.

48. sayfasından 56. sayfasına kadar olan kısmı, The United States Institute of Peace tarafından 19 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan Mir ASFANDYAR adlı yazarın "After the Taliban’s Takeover: Pakistan’s TTP problem" eserinden birebir çalıntı.

56. sayfasından 66. sayfasına kadar olan kısmı, yine Yang SHEN adlı yazarın Atlantic Press yayınlarının "Advances in Social Science, Education and Humanities Research" yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan "Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union" adlı eserinden birebir çalıntı.

67. sayfasından 70. sayfasına kadar olan kısmı, yine Khurram Maqsood AHMAD isimli yazarın 2011 yılında www.academia.edu sitesinde yayınladığı ve daha sonra LAMBERT Academic Publishing yayınevinde 2011 Ağustos ayında yayınladığı "Talibanization in Afghanistan: Impact on Pakistan" adlı eserinden birebir çalıntı.

73. sayfasından 74 sayfasına kadar olan kısmı ise yine Yang SHEN adlı yazarın Atlantic Press yayınlarının "Advances in Social Science, Education and Humanities Research" yayın serisinin 631. cildinde yayınlanan "Impacts of Afghanistan Refugee Crisis and Solutions for European Union" adlı eserinden birebir çalıntı.

Doktora tezlerinde de durum aynı

Üniversitede öğretim üyeliğinde çıkarma nedeni olan intihal (çalıntı) Aktaş’ın akademik hayata adım atmasıyla başlıyor aslında. Aktaş’ın sadece 34 sayfadan oluşan “1919 yazında Erzurum” başlık yüksek lisans tezi de kopyala yapıştır tekniğiyle yazılmış.

Aktaş’ın yine aynı şekilde 265 sayfadan oluşan “Türk-Alman İlişkileri (1913-1918)” başlıklı doktora tezi de çalıntıyla dolu.

Yayınlanmış eserleri tekrar yayınlatıyor

Öğrencileri arasında doğru düzgün ders anlatmaması nedeniyle “10 dakika Hayati” adıyla ünlenen Hayati Aktaş, üniversitelere başvurularında puan sağlamak adına daha önce yayınladığı makalelerini yabancı dergilerde de yayınlatıyor. 2016 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılan kitaptaki çift yazarlı (Doç. Dr. Vahit Güntay ile) “Türk-Ermeni İlişkilerinde Algılar ve Karar Alıcılar Tarihin Yansımaları Üzerine Bir Analiz” başlıklı çalışmasını aynı yıl ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi’nde birebir yeniden “Dublikasyon” (çifte yayın) suçu işleyerek yapıyor. Ayrıca bu çalışmayı Akdeniz Üniversitesi’ne müracaat ederken hem makale olarak puanlıyor hem de Hakemli Kongre kısmında aynı makaleyi bildiri metni olarak koyup, puanlıyor.

Hayati Aktaş’ın bütün akademik yaşamında yaptığı yayınlarına bakıldığında 37 yayından sadece 12 tanesinin kendisine ait olduğu 25 yayının ise ortak yayınlar olduğu görülüyor.

Etik dışı davranışlardan birisinin de Aktaş’ın -Nursena YAŞAR ve Vahit GÜNTAY ile birlikte yayımlanan- bu makaleleri TASAM internet sitesinde kendi çalışmaları gibi göstermesi olduğu, bunun Bilimsel Etik’te ‘Yazar Saklama’ (Ghost Authorship) suçuna girdiği belirtiliyor.

Etik Kurul aklıyor

Aktaş tüm bu faaliyetleri nedeniyle Akdeniz Üniversitesi etik kuruluna şikayet ediliyor. Ancak etik kurul tarafından intihal suçu işlemediğine karar veriliyor. Karara gerekçe olarak ise kitapçığın yayınevi tarafından dağıtılmaması gösteriliyor ancak "Kitapyurdu" adlı internet sitesinde Nisan ayında kitabın satışının olduğu ve 1 adet satıldığı görülüyor. "Ekinkitap" adlı sitede de kitabın satışa sunulduğu ancak şu an stokta olmadığı görülüyor. Etik Kurul'a şikayet sonrası ise kitapçık dağıtımdan apar topar toplatılıyor.

Kurul Başkanı'nın 232 eseri var

Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’ya bakıldığında ise 232 eserinin olduğu görülüyor. 232 makaleyi 20 yıla sığdıran Demirkaya’nın yayınlarının yüzde 90’ının iki-üç yazarlı olduğu görülüyor.