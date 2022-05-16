Tesla 'soğutma sorunu' nedeniyle Çin'deki 107 bin aracını geri çağırdı

Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi bugün yaptığı açıklamada, elektrikli otomotiv firması Tesla'nın, dokunmatik ekranların soğutma sistemindeki sorunlar nedeniyle ülkedeki 107 binden fazla Model 3 ve Model Y aracını geri çağırdığını söyledi.

Açıklamada, 23 Mayıs'tan itibaren 19 Ekim 2021-26 Nisan 2022 tarihleri arasında üretilen toplam 107 bin 293 Tesla Model 3 ve Model Y elektrikli aracın geri çağrılacağı belirtildi.

Çin'in piyasa denetleme kurumu, hızlı şarj sırasında bilgi-eğlence sisteminin işlem biriminin yetersiz soğutulması nedeniyle söz konusu araçların defolu olduğunu, bunun da dokunmatik ekranların yavaşlamasına veya merkezi işlem biriminin yeniden başlatılmasına neden olabileceğini belirtti. Söz konusu sorunun potansiyel olarak kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Nisan ayında Tesla, arka motor invertöründe kusurlar tespit edildikten sonra Çin'de 127 bin 700'den fazla Model 3 aracını geri toplamıştı.