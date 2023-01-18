Tersane işçisi cinayetinde kullanılan ipte DNA ve parmak izi incelemesi yapılacak

Kocaeli'de kaybolan tersane işçisini öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ender Anıl K. (44), Eren K. (35), ve Orhan B. (40), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tanıklardan Ramazan K.'nin ifadesinin önceden alınarak dava dosyasına konulduğunu bildirdi.

Sanıklardan Eren K., ihaleden araç alım satımı ve servis işi yaptığını belirterek, Ramazan K.'nin bahsettiği şekilde aralarında bir anlaşma olmadığını dile getirdi.

Bir sanık avukatının talebi üzerine sanıklar, maktul Selçuk Duman'ın boğulmasında kullanılan ip üzerinde DNA ve parmak izi incelemesi yapılması talebinde bulundu.

Diğer sanıkların kendisini olay yerinde darp ettiğini öne süren Orhan B. ise tahliyesini talep etti.

Ender Anıl K. de tanığın beyanlarını kabul etmediğini anlatarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, olayda kullanılan ip üzerinde DNA ve parmak izi incelemesi yapılmasına ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işçi olarak çalışan Selçuk Duman'dan (43) haber alamayan Zonguldak'taki ailesi, 7 Ağustos 2021'de polise kayıp ihbarında bulunmuş, yapılan araştırma ve aramalarda Duman ile ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere ilde oluşturulan özel ekip, Duman'ın ev arkadaşları Ender Anıl K., Eren K. ve Orhan B.'yi takibe almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, araç alım satımı nedeniyle yaşanan husumet sonucu araçta iple boğarak öldürdükleri Duman'ın cesedini, Bursa'nın Gemlik ilçesi girişindeki bir dereye attıklarını itiraf etmiş, ardından tutuklanmışlardı. Selçuk Duman'ın cesedi, jandarma ekiplerince Gemlik'teki Karsak Deresi'nde suda bulunmuştu. (AA)