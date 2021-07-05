Ters kelepçe takılan BBP Kadın Kolları Başkanı: Komplo olduğunu düşünmeye başladım

BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, AKP'yi eleştirmesinin ardından iş yerine gelen polisler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Yümlü, "İş yerime gelen, memur olduğunu söyleyen ancak memur olduklarını düşünmediğim, mafya duruşlu, insan dilinden anlamayan yapıya sahip iki sağlık personeli. Bunlar polis ekiplerine ne anlatmışlardı ki, polisler bana tepki koydular. İkinci ekip geldiğinde ne anlatıldı ki, yalvarmama rağmen, rica etmeme rağmen müşterilerim ve komşu esnafın gözü önünde ters kelepçe takılıp katil muamelesiyle karakola götürüldüm. Karakolda hiçbir ifademin alınmaması üzerine, 'buranın amiri memuru kim' diye feryat ettim. Neden kelepçe takıldığını sormama rağmen kimseden cevap alamamam beni üzmektedir. Kendi adlarına raporlar yazıp beni hastaneye götürüp, rapor aldıktan sonra iş yerime bırakmaları beni düşündürmektedir. İşin siyasi boyutu vardır yoktur ama ben bunun bir komplo olduğunu düşünmeye başladım. Panik atak tedavisi gördüğümü memurlara söyledim, bana 'öl' diye cevap verdiler" diye konuştu.

Yümlü, bir TV kanalında AKP'yi eleştirmesinin ardından iş yerine gelen polisler tarafından iş yerinde maske kullanmadığın ve temaslı olduğu iddiasıyla ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış, daha sonra ifadesi alınmadan serbest bırakılmıştı.

Ordu Valiliği, Yümlü'nün gözaltına alınmasına dönük soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.