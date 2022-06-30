Termokar işçileri direnişe geçti

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş. işçileri 4 yıldır sendikal hakları için mücadele ediyor. İşçiler patronun hukuksuzca işçilerin sendika örgütlenmesini engelleme çabalarına karşı fabrika önünde direnişe geçti.

Termokar işçisi, 2018’in Nisan ayında Birleşik Metal İş sendikasında örgütlenmiş, Bakanlık tarafından sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalayabileceğine dair yetki yazısı düzenlenmişti. Ancak patron haksız itirazlarla sendikanın yetkisine karşı açtığı dava ile süreci 4 yıldır uzatıyor.

İşçilerin sendikal haklarına karşı adeta savaş açan patron, bu süreçte 150’ye yakın sendika üyesi işçiyi işten çıkardı. İşçilerin sendikal nedenlerle işten çıkarıldığı mahkeme kararlarıyla ispatlanmıştı.

Pandemi döneminde de sendikasızlaştırma faaliyetlerinden geri durmayan şirket yönetimi, ‘ücretsiz izin’ uygulamasından faydalanarak sendika üyesi işçileri aylarca ücretsiz izne göndermiş, sendikanın açıklamasına göre bu işçilerin yerlerine kaçak olarak işçi çalıştırmıştı.

İş müfettişlerinin hazırladığı raporda sendikalı işçilere ayrımcılık yapıldığı, işçilerin ücretsiz izne gönderilme nedenlerinin sendika üyeliği olduğu, işyerinde ücretsiz izni gerektirecek durumun olmadığı, fazla çalışma yapıldığı ve kaçak olarak yabancı işçi çalıştırıldığı tespit edilmiş, patrona idari para cezası kesilmişti.

Sendika ücretsiz izne gönderilen işçiler için “sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı ve yoksun kalınan ücret alacakları” için dava açmış, bu davalarda yakın zamanda lehe kararlar çıkmıştı.

Bu süreç sonunda patronun yeni bir saldırı dalgası başlattığını belirten sendika yönetimi fabrika önünde işçilerin direniş kararı aldıklarını açıkladı.

DİSK Birleşik Metal İş sendikasından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gerek ücretsiz izin uygulaması nedeniyle açılan davalarda işçilerin lehine kararların çıkması, devam eden yetki davasında Yargıtay’ın lehimize kararı bozması ve yakın zamanda dava sürecinin lehimizde sonuçlanacak olma ihtimali, işveren tarafından sendikamıza ve üyelerimize karşı yeni bir saldırı başlatılmıştır.

İşveren tarafından fabrikada çalışan işçiler başka bir işyerine geçirilmeye çalışılmakta, kabul etmeyenler istifaya zorlanmaktadır. Ve bu baskı sonucu 6 üyemiz işten atıldı.

İşveren açıkça sendikamızın iç örgütlülüğünü ve üyelerin iradesini kırmaya çalışmaktadır.

Ancak unutmamalıdır ki Termokar işçileri 4 yıldır pes etmemiş, sendika hakları için mücadeleyi sürdürmüştür ve yine sürdürecektir. Üyelerimiz işyeri önünde direnişe başlamıştır.

İşçilerin Anayasal haklarına ve mahkeme kararlarına saygı göstermeyen, hukuk tanımaz uygulamaları defalarca Sendikamız tarafından gün yüzüne çıkarılan Termokar işvereni kaybedecek, üyelerimiz kazanacaktır.

Bir kez daha sesleniyoruz;

Termokar’da hukuksuz uygulamalara son verilmeli, işçilerin sendika hakkı tanınmalıdır.

Baskılara dün de teslim olmadık bugün de teslim olmayacağız.

Mücadelemizi üyelerimiz haklarına kavuşana kadar sürdüreceğiz.