Terkoğlu'ndan Soylu'nun müşavirine yanıt: Ellerindekiler ardında kalmasın!

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu, dün yayımlanan "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlıklı yazısında, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki "rant paylaşımlarını" kaleme almıştı.
Yazısında, "Esenyurt modeli, İstanbul’da bir ilçe yaratıp betona boğarak holdingleşmenin, siyaseti ve siyasetçileri beslemenin açık modeli gibi" diyen Terkoğlu, Esenyurt'un 2009 yılında çıkan yasayla beldeden ilçeye dönüşmesinin ardından yaşananları anlattı.
Soylu'nun müşaviri hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Terkoğlu'nu hedef aldı. Gültekin, "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var" dedi.
Terkoğlu'ndan yanıt
Barış Terkoğlu ise Cumhuriyet gazetesi üzerinden açıklamada bulundu. Terkoğlu açıklamasında "24 saatlik kum saatleri, hedef göstermeleri, tehdit etmeleri açıkçası umurumda da değil" dedi.
Terkoğlu'nun açıklaması şöyle: