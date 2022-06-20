Terkoğlu, Süleyman Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'i yazdı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugün "Soylu’nun omuz başındaki terörist" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hanefi Avcı'ya yönelik "FETÖ" suçlamasında Önder Aytaç'la yaptığı telefon görüşmelerinin delil olarak gösterildiğini belirten Terkoğlu, "Hanefi Avcı’nın içeri girmesinin ardından Soylu, STV’ye bağlanmış, FETÖ’ye ve Gülen’e sahip çıkmıştı. Yetmemiş, Soylu, o dönem STV’de program yapan Önder Aytaç’ın konuğu olmuştu. Yani bugün, 12 yıl önceye gidip, FETÖ’yü eleştiren kitabının ardından, Önder Aytaç’ın Avcı’yı neden aradığını sorgulayan Soylu, Aytaç’la o dönem omuz omuza ekrandaydı" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Başta eşarp, üstte entari... Kurdu fark etmen, “ağzın neden büyük”şüphesiyle başlıyor.

Eski polis Hanefi Avcı’yı terörle suçlayan konular aslında iki tane. Biri Avcı’nın, Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasını eleştiren yorumu. Öteki ise daha garip. Hanefi Avcı’nın “FETÖ ile ilişkisi”.

Avcı’ya tebliğ edilen evrakta, 1970-2000 aralığına dair kendi sözleri dışında, dikkat çekici bir ifade var. “Bir şahsın hakkınızda...” diyerek, FETÖ’ye yardım ettiği, kimliği belirsiz birinin ağzından anlatılmış. Öte yandan, 22-26 Ağustos 2010 aralığında, FETÖ’cü Önder Aytaç’la Avcı’nın altı kez telefonla konuştuğu belirtiliyor. İşte Avcı’dan bunlar için savunma isteniyor.

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Hanefi Avcı’nın kendi savunmasında belirttiği gibi...

Avcı, gerçekte, hükümetin uygulamalarını, SADAT’la ilişkileri, İçişleri Bakanı’nın mafya mensuplarıyla fotoğraflarını eleştirdiği için soruşturuluyor. Gelgelelim, bu açıktan yapılamadığı için daha kötü bir yol seçiliyor. Haliç’te Yaşayan Simonlar kitabında anlattıkları, soruşturma konusu yapılıyor. Bu, çarpıklığı daha da büyütüyor.

Acaba yanlış mı hatırlıyorum dedim. Neyi mi? Malum, Avcı hakkında soruşturmayı İçişleri Bakanlığı yapıyor. Elbette, Emniyet’te Fethullahçı örgütlenme iddialarında bulunanlar, bir dönem FETÖ yayını STV tarafından da hedef alınmıştı. Hanefi Avcı’nın içeri girmesinin ardından Soylu, STV’ye bağlanmış, FETÖ’ye ve Gülen’e sahip çıkmıştı. Yetmemiş, Soylu, o dönem STV’de program yapan Önder Aytaç’ın konuğu olmuştu. Yani bugün, 12 yıl önceye gidip, FETÖ’yü eleştiren kitabının ardından, Önder Aytaç’ın Avcı’yı neden aradığını sorgulayan Soylu, Aytaç’la o dönem omuz omuza ekrandaydı.

Acaba Süleyman Soylu, Haliç’te Yaşayan Simonlar’ı 5. kez “terör”den soruşturarak FETÖ’nün yarım kalan hesabını mı tamamlamaya çalışıyor? Peki yıllardır 17-25 diye milat koyanlar, Avcı’ya 1970’li yılları sorarak kendileriyle ilgili bir kapı da açmış olmuyorlar mı?

Avcı kurdun karnını deşti. İçindekileri kurtardı. Sen uslanmayıp kurda kapıyı açıyorsan, Avcı daha ne yapsın?"