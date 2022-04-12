Tepki çeken karar: 'Hastalık ölümcül değilse refakat izni yok'

İzmir'de görev yapan bir sağlık çalışanı, rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan birinci derece yakınına bakmak amacıyla sağlık kurulu raporu çıkarıp, 3 aylık refakat izni için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ise Sağlık Bakanlığı'nın İzin Yönetmeliği gereği raporda "Refakat edilmediği taktirde hayati tehlikesi vardır" ve "Sürekli ve yakın bakım gerekmektedir" şeklindeki iki net ifade yer almadığı gerekçesiyle izin başvurusunu reddetti. Karar, yazılı olarak hastanenin başhekimliğine bildirildi.
Duruma tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, birçok yerden benzer şikayetler aldıklarını belirtti. Doğruyol, "Sağlık Bakanlığı açıkça 'Hastanın ölüm riski, hayati tehlikesi yoksa refakat izni kullanamazsınız' diyor. Bu da kabullenilebilir bir durum değil" dedi.
'Sağlık sorununda sağlık çalışanını refakat ettirmemek çok üzücü'
Doğruyol şunları söyledi: