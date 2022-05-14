Tepki çeken cezanın gerekçesini açıkladılar: 'Öldürme kastı yoktu'

Ankara'da Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası alan Ümitcan Uygun’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Mahkeme, Hankulu'nu ağır şekilde darp edip ölümüne yol açan Uygun'a "kasten öldürme"den değil de "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan ceza vermesini "öldürme kastı yoktu" diye gerekçelendirdi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, "olay günü sanıklar ile Esra Hankulu'nun aynı evde bulundukları, Ümitcan Uygun'un, birlikte kaldıkları odada Hankulu'na hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak biçimde darp ve cebir uyguladığı, bunun sonucu Hankulu'nun fenalaştığı ve baygınlık geçirdiği" aktarıldı.

Uygun'un daha sonra Hankulu'nu banyoya taşıması, ıslatarak kendine getirmeye çalışması ve çay demlemesini "öldürme kastı yoktu" diye tanımlayan mahkeme, bu nedenle "kasten öldürme" suçundan ceza vermediğini açıkladı.