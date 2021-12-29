Tepeköy halkından jeotermal karşıtı eylem: 'Ölürüm de üzüm bağımı yedirmem!'

Manisa Alaşehir Tepeköy Mahallesi'ndeki köy merasına jeotermal kuyuları açmak için hazırlanan ÇED Raporu'na mahalle halkı ve Alaşehir Ziraat Odası’nın itirazı üzerine 28 Aralık 2021 tarihinde keşif düzenlendi.

Keşif için saat 11.30’da gelmesi beklenen heyetin alana yaklaşık bir buçuk saatlik bir gecikmeyle gelmesi tepkiyle karşılandı.

ÇED keşif heyeti halkın tepkisi ile karşılaşınca, keşif yapılması gereken alandan uzaklaşarak, halktan uzak bir yerde bulunan alanda keşif yaptığı ve olumlu görüş bildirerek alandan ayrıldığı öğrenildi.

Köylülerin eylemde, “Havama, suyuma, üzüm bağıma, toprağıma dokunma”, “Yarının doğası bugünden yaratılır”, “Jeotermale hayır”, “Ölürüm de üzüm bağımı jeotermale yedirmem” yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Öte yandan eyleme Tepeköy halkının yanı sıra, Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli Çevre Dernekleri ile Alaşehir ve Sarıgöl Ziraat Odası ile siyasi partiler de destek verdi.