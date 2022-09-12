Temmuz cari açığı açıklandı: 5,5 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girişi

Cari işlemler dengesi, temmuzda 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3,6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

Temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36,6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5,5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla var.

TCMB verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre; bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.

Çekirdek açık 3,7 milyar dolar fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 3 milyar 124 milyon dolar fazla verirken, Temmuz 2022'de 3 milyar 737 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 578 milyon dolar artarak 4 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayında 66 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 79 milyon dolar net giriş kaydetti.