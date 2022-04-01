“7 bölgede 7 miting” sloganı ile daha önce beş kentte miting düzenleyen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, yarın Trabzon’da; “Yoksulluk ve fukaralık zamlarına dur de” sloganı ile zamları proteste edecek.

Konfederasyon başkanı Mustafa Balık, miting öncesinde yaptığı açıklamada asgari ücrette iyileştirme yapılmazsa vatandaşın enflasyonun altında ezileceğini söylerken, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı ve AKP’li bürokratlar milletvekilleri bu işi ilk söyleyenlerdi. Temmuz ayında zam yapmak zorundalar. Hiç kaçarı yok. Şu an asgari ücretle geçinenlerin ayakta duracak hali kalmadı. 2 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaşların ayakta duracak hali kalmadı.

Dolayısıyla ne derlerse desinler şu anda nisan ayının başındayız. 15 Mayıs’a geldiği zaman insanlar kredi kartı borcu batağına saplanmış olacaklar. Bunun haziranı var. Temmuz'da da mutlaka asgari ücrete iyileştirmelerin yapılması gerekiyor şimdi. Asgari ücret komisyonunun toplanması belli bir tarihe de gerek yok. Ülke şartları; çalışanların, emekçilerin içinde bulunduğu durum kötüye gidiyorsa asgari ücret komisyonu toplanır, asgari ücreti yeniden belirler. Ben de temmuz ayında yeniden asgari ücrete zam yapılacak diyorum." (ANKA)