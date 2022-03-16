Temizlik işçisi resim tutkusunu araçların tozlu camlarına yansıtıyor

Trabzon'un Araklı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Erol Ceylan, yolda gördüğü tozlu araç camlarını elleri ile kısa sürede resim tablosuna dönüştürüyor. Ellerini resim fırçası, tozlu araç camlarını ise tablo olarak kullanan Ceylan, yaptığı resim figürleri ile ilçe halkının beğenisini kazanıyor.

Araklı Belediyesinde Temizlik İşleri personeli olarak görev yapan Erol Ceylan, ortaokul ikinci sınıftan ayrıldığını ve hiç resim eğitimi almadan bugüne kadar resim çizdiğini belirterek resim sevgisinin 50 yıl önce annesinin sandığından aldığı bir fotoğrafı çizerek başladığını söylüyor.

Özellikle tozlu gördüğü araç camlarına hemen resim yaptığını belirten Erol Ceylan, 50 yıldır resim sevdasının bitmediğini ifade ederek, “Bu işin eğitimini almadım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrıldım. Deniz ve resim sevdam var. Bulduğum yerlere resim yapıyorum. Tozlu bir şey görmeyeyim; gördüm mü duramam hemen resim yapıyorum. Bu sevda bende çocuklukta okula gitmeden başladı. O dönemler dayımlar anneme üç kardeşin fotoğraf göndermişti. O fotoğrafı annemin sandığından aldım ve o fotoğrafa bakarak resimlerini yapmaya çalıştım. O fotoğrafı sandıktan aldığım için annemden dayak yedim. O zamandan beri bu sevda durmadı devam etti. Yaşım 57 bu sevda bende 50 yıldır sürüyor” dedi. (İHA)