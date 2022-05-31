Temelini Erdoğan ve Katar Emiri atmıştı: BMC fabrikası sökülüyor

Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi.

O dönem Ethem Sancak ile Katarlıların sahibi olduğu BMC'nin, 13 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel atma törenine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı.

Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC üretim üssü tüm etaplarıyla üretime geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak" demişti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre 2021 yılının haziran ayında BMC’nin Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait yüzde 50,1’lik hissesi resmen Tosyalı Holding’e satıldı.

BMC’yi devralan Tosyalı Holding ise Karasu’da firmaya tahsisli araziye yatırım yapmaktan vazgeçti. Tosyalı’nın kararının ardından fabrika inşaatının söküm çalışmaları başladı. Fabrika parçalarının kamyonlarla Ankara’nın Kahramankazan ilçesine götürüleceği öğrenildi.

CHP'li Engin Özkoç, "Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesidir" dedi. Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün ise "İktidara geldiğimizde hesabını soracağız" diye konuştu.