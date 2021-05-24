Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı

Sedat Peker'in yayınladığı videolar tartışılmaya devam ediyor. Son olarak pazar günü yayımladığı 7. videoda Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin iddiaları çok konuşuldu.

Peker'in iddialarının ardından muhalefet, Süleyman Soylu başta olmak üzere istifa çağrıları yaparken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'da bir açıklama yaptı.

Kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında yetkililerin toplumun beklediği cevap ve adımları hala atmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Toplumun adalete olan inancını pekiştirecek adımlar derhal atılmalı" dedi. Atılması gereken adımları 6 maddede özetleyen Karamollaoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu başta olmak üzere söz konusu bütün isimlerin istifa etmesi gerektiğini söyledi."

'Toplumun beklediği, cevaplar ve adımlar...'

Sosyal Medya hesabı üzerinden bir dizi paylaşım yapan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında maalesef, yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımlar hâlâ atılmamıştır. Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir.Bu itibarla aşağıdaki adımların derhal atılması gerekmektedir. Bu çerçevede;1-) İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır.2-) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır.3-) Soruşturmaları yürütecek savcı ve hâkimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.4-) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.5-) Ayrıca TBMM’nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.6-) Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir.Bu sürecin güvenilirliğini sağlayabilmek için, bu sayılan maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirilmesi elzemdir.

Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır!"