Temel Karamollaoğlu 'kaybederseniz ne yapacaksınız?' sorusunu cevapladı: 'Oturup ağlayacağız'

Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Yine de Sor" programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefetin seçimi kaybetme ihtimali üzerine hiç konuşmadığını söyledi.

Çağlayan, Karamollaoğlu'na, "Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" diye sordu. Karamollaoğlu cevabında, "Enteresan. Herkes 'kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, "Hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasına şaşırdım" karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, 6'lı masanın gündeminde kaybetme ihtimali olmadığını yeniden vurgulayarak, şu ifadelerle devam etti:

"Kaybedersek... Şimdi bunu ne konuşacağız? Kaybettik, ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."