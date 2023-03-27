İstanbul Silivri’de TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Haber Merkezi
soL - Ankara
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
İstanbul Silivri’de TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.