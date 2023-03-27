TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada yaralıların olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

İstanbul Silivri’de TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.