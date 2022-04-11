TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre kapalı kalırken yoğun trafik oluştu.

İHA'nın haberine göre kaza Tem Otoyolu Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçlar otoyola savrulurken kamyonetin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Öte yandan TEM Otoyolu Ankara İstikameti trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırmasının ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.