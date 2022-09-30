Telefon hattı almak için başvurdu, ret yanıtı aldı: Üzerine 14 bin hat çıktı

Kayseri’de telefonuna hat almak için müracaat eden vatandaş üzerine kayıtlı 14 bin hattın olduğunu ve bundan dolayı kara listede bulunduğunu öğrendi.

Üzerine kayıtlı 14 bin telefon hattı bulunan Bahri Çağlar, kendisinin adının kara listeye alınmasından dolayı üzerine hat alamadığını ve kızının adına aldığı hattı kullandığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Şu anda piyasada ne kadarı kullanılıyor onu dahi bilmiyorum. Benim hattımı kullanan bir kişi Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanmış, Adana'da ATM'den birinin adına para çekmişler. Denizli'de oto lastiği satın almış, Kocaeli'nden getirmiş ve yine benim adıma açılan hattı kullanmış. Bu konuda ben çok mustarip oldum. Yaşım gelmiş 72'ye hala karakollarda, savcılıklarda ve mahkemelerde dolanmaktan bıktım. İlgili firmalar bir çözüm bulsun. Şu anda kullandığım hat benim değil, kızımın üzerine. Bayiye gittim hat almak için ‘siz kara listedesiniz' dediler ve hat vermediler. Onun üzerine kızımı götürdüm öyle aldım. Ben şu anda üzerime hat alamıyorum. Taksitli telefon kampanyaları başlatıyorlar ondan bile faydalanamıyorum. Mağdur olan kişi benim ama suçlu olanda yine benim." (İHA)