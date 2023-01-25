Tele1'de bu akşam: Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği seçimlere nasıl hazırlanıyor?

Tele1'de Zeynel Lüle'nin Gerçeğin İzinde programında bu hafta Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği'nin seçim hazırlıkları ve seçimlere nasıl hazırlandıkları konuşulacak.

Haber Merkezi

Tele1'de Zeynel Lüle'nin Gerçeğin İzinde programında "Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği seçimlere nasıl hazırlanıyor?" sorusuna yanıt aranacak.

Programın konukları Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam, SOL Parti PM üyesi İsmail Hakkı Tombul, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit olacak.

Program bu akşam saat 21.00'de olacak.