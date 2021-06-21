Telafide Kuran kursu da var

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre; Kuran kursu eğitimi telafi programında da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 5 Temmuz’da başlayacağı, ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında İzmir Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, Buca İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa Kuran kursu vereceği ortaya çıktı.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Haziran’da ilçedeki okullara gönderilen yazıda, şöyle denildi: “5 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Kur'an Kursu ve benzeri Telafi Eğitimi ile ilgili okullarınızda açılacak olan kurslarla ilgili İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak faaliyet yerinin belirlenmesi için okullarımızdan Kur'an dersi almak isteyen öğrencilerin tespit edilerek listelerin Müdürlüğümüz Din Öğretimi Hizmetleri Bölümüne gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim.”

Bireysel tercihlerle kapsam değiştiriliyor

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Özcan Çetin ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısına tepki göstererek söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısının geçerliliğinin bulunmadığını aktaran Çetin, şöyle konuştu: “Müdürlük istediği şekilde değil kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmek durumunda. Telafide Ben de Varım programının hedefleri ve kapsamı açık. Bu kapsamda yer almayan bir faaliyetin Müdürlük yöneticilerinin bireysel tercihlerinden dolayı telafi programı kapsamına alınması pedagojik açıdan da uygun değil. Öğrencilerin kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkı ihlal ediliyor.”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kendisinde olmayan bir yetkiyi kullandığına dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sonlandırdı: “MEB tarafından yayımlanan yazıların ve belirlenen telafi eğitimi uygulama esaslarını aşan bir tutum almaktadır. Buca İlçe MEM acil olarak bu yanlıştan dönmeli ve söz konusu yazıyı geri çekmelidir.”