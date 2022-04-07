Tel Aviv'de silahlı saldırı: İki kişi öldü

İsrail'in Tel Aviv kentinin merkezinde silahlı bir kişinin ateş açması sonrasında iki kişi öldü. En az sekiz kişi yaralandı ve en az dördünün durumu kritik.

Polis saldırganın firarda olduğunu ve şu anda "ev ev aradıklarını" söyledi.

Polis saldırının tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğinden şüpheleniyor.

Saldırı, Tel Aviv'in en işlek caddelerinden biri olan Dizengoff Caddesi boyunca birkaç noktada gerçekleşti.

İsrail polisi ve Tel Aviv belediyesi, sakinleri evlerinde kalmaya ve pencerelerden uzak durmaya çağırdı.