Tekzen'de maaşlar yattı: 'İşçiler güçlüdür, yeter ki birlik olsunlar'

Tekzen mağazaları geçen ay maaşların ödenmemesiyle gündemdeydi. İşçiler de başka şikayetlerle birlikte maaş konusunu gündemde tutmak için bir süredir mücadele ediyorlardı. Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri dün maaşların ödendiğini duyurdu. İşçiler sendikanın mağazalarda gündem olması ve yaptıkları kamuoyu çalışmasının maaşların ödenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri bundan sonrası için de örgütlü mücadele çağrısı yaparak arkadaşlarını sendikaya üye olmaya davet etti.

'İşçiler mağdur edildiler, temel ihtiyaçlarını karşılayamadılar...'

Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım, Tekzen'de iki aydır maaşlarda problemler yaşandığını ve işçilerin, kamuoyunun maaş sorunlarından haberdar olması için Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunduklarını belirttiği konuşmasında şunları ifade etti:

"Tekzen’de iki aydır maaşlarda problem oluyordu. Kamuoyuna yansıması için işçiler Twitterdan maaş sorununu dile getirdiler. Yalnızca mağaza çalışanları değil, genel merkez çalışanları da maaşlarını alamıyordu. Güvenlik ve temizlik çalışanları da taşeron şirketlere bağlı ve onların da benzer problemleri oldu. Hatta temizlik şirketi Tekzen ile anlaşmasından vazgeçti ve temizlik işçilerinin bir kısmı işsiz kaldı. Çoğunun da haklarının bir kısmını ya da tamamını alamadığını biliyoruz. Temizlik şirketi ayrılınca mağaza işçilerinin üzerine bir de temizlik yükü binmiş oldu tabii.

Geçen ay maaş sorunu çok gündem olunca, Tekzen maaşları dörde bölünmüş şekilde ödedi ayın 15’inde son taksit yattı. İşçiler elbette çok mağdur oldular. Kredi ödemesinden kira ve faturalara kadar işçiler kendilerini ay başına göre ayarlamışlar. Borç almak zorunda kaldıklarını, temel ihtiyaçlarını bile alamadıklarını söylediler bize".

'Yalnız olmadıklarını hissettirdik, sendikanın olması patronları korkuttu...'

"Bu gündemle birlikte biz de sendika olarak mağazalarda işçilere ulaşmaya çalıştık" diye konuşan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Böylece Tekzen’de örgütlenmeye, üyelikler yapmaya başladık. Birlik Sendikası’nın içerde örgütlenmesi patronları korkuttu, bunu biliyoruz. Çünkü sendika içeride kendini hissettirince hemen yöneticiler eliyle sendikaya dair uyarılar yapıldı. Birlik Sendikası gelirse konuşmayın, işinizden olursunuz gibi tehditler yapıldığını biliyoruz. Ama işçiler bu tehditlere kulak asmadı, sendikalı oldular. Bu durum üst tarafı daha çok korkutmuş olacak ki dün maaşlar yattı. İki aydır sorun olan maaşlar ne hikmetse bu ay tam gününde yattı, bunda sendikanın yarattığı havanın etkisinin olduğundan eminiz. İşçilerin örgütlendiğini gördüler".

'Maaş ödemesi için de kavga etmemiz gerekiyor, bu da birlik olmakla mümkün...'

Tekzen işçilerinin haklı taleplerinin yanında olduklarını yineleyen Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım, işçilerinin bu zor durumdan 'birlik olarak' çıkması gerektiğinin altını çizdi:

"Maaş ödenmesi en temel şey ancak bunun için bile kavga etmemiz gerekiyor artık. Maaşlar yattı bu ay ama işçilerin talepleri elbette bununla sınırlı değil. Yıllardır zam almıyorlar ve ücretlerinde artış talep ediyorlar. Yemek, yol ücretleri çok yetersiz. Ay başında genel müdür eliyle mail atılıyor ve asgari ücret dışında zam yapılacağı söyleniyor ama bu gerçekleşmedi. İşçiler verilen bu sözün tutulmasını istiyorlar. Kapanan mağazalar oluyor ve önümüzdeki dönem kapanacağı söylenen mağazalar var. Buralarda işçiler haklarını tam almadan ayrılıyorlar. 20 yıldan fazla kıdemi olan işçiler var Tekzen'de. Bunca yıllık emeği patrona yedirmek istemiyor tabii işçiler. Biz de sendika olarak işçilerin talepleri konusunda her zaman yanlarında olacağız. Tekzen işçilerini kesinlikle yalnız bırakmayacağız. Dün sendika üyemiz bir Tekzen işçisi arkadaşlarına çağrı yaparken 'gücümüzün farkına varalım' demişti. Benim de Tekzen işçilerine çağrım budur. İşçiler güçlüdür yeter ki birlik olsunlar".

Tekzen çalışanları daha adil ve insanî şartlarda,gelecek kaygisi gütmeden huzur icinde calisabilmek icin herkesi BİRLİK olmaya davet ediyoruz.Ucretlerimize zam ve diger kidem farklarımızı alabilmek icin tek ses herkesi sendikamiza bekliyoruz @birliksendikasi #maaslarneredeTekzen — Emredemirağ (@Emredemira7) March 1, 2022

Tekzen'de sendikanın adı geçti maaşlarımız bugün tam yattı. Biz ücretlerimize zam ve diğer haklarımız için sendikamızla mücadeleye devam edeceğiz.@birliksendikasi #maaslarneredeTekzen — Reşoo (@Reoo19573775) March 1, 2022