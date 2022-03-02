Tekzen'de işçilerden birlik çağrısı

Bir süredir ödenmeyen maaşları için mücadele eden Tekzen işçilerinin maaşları dün yatırıldı. İşçiler bundan sonrası için de örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Tekzen mağazaları geçen ay maaşların ödenmemesiyle gündemdeydi. İşçiler de başka şikayetlerle birlikte maaş konusunu gündemde tutmak için bir süredir mücadele ediyorlardı. Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri dün maaşların ödendiğini duyurdu. İşçiler sendikanın mağazalarda gündem olması ve yaptıkları kamuoyu çalışmasının maaşların ödenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri bundan sonrası için de örgütlü mücadele çağrısı yaparak arkadaşlarını sendikaya üye olmaya davet etti. 