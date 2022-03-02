Tekzen'de işçilerden birlik çağrısı

Tekzen mağazaları geçen ay maaşların ödenmemesiyle gündemdeydi. İşçiler de başka şikayetlerle birlikte maaş konusunu gündemde tutmak için bir süredir mücadele ediyorlardı. Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri dün maaşların ödendiğini duyurdu. İşçiler sendikanın mağazalarda gündem olması ve yaptıkları kamuoyu çalışmasının maaşların ödenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Birlik Sendikası üyesi Tekzen işçileri bundan sonrası için de örgütlü mücadele çağrısı yaparak arkadaşlarını sendikaya üye olmaya davet etti.

Tekzen çalışanları daha adil ve insanî şartlarda,gelecek kaygisi gütmeden huzur icinde calisabilmek icin herkesi BİRLİK olmaya davet ediyoruz.Ucretlerimize zam ve diger kidem farklarımızı alabilmek icin tek ses herkesi sendikamiza bekliyoruz @birliksendikasi #maaslarneredeTekzen — Emredemirağ (@Emredemira7) March 1, 2022

Tekzen'de sendikanın adı geçti maaşlarımız bugün tam yattı. Biz ücretlerimize zam ve diğer haklarımız için sendikamızla mücadeleye devam edeceğiz.@birliksendikasi #maaslarneredeTekzen — Reşoo (@Reoo19573775) March 1, 2022