Tekstil işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde TIR ile servis minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Mehmet A. idaresindeki 20 S 0144 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta ilerlediği sırada 7050 Sokak'tan gelen Ömer Y'nin kullandığı 31 NAB 66 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza sırasında minibüsten tarlaya savrulan Sultan Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki 11 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde TIR ile minibüsün çarpışma anı yer aldı. (AA)