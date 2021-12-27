Tekstil işçileri Gazi Semt Evi’nde haklarını konuştu

Hayat pahalılığı, işsizlik ve güvencesizlik arasında sıkıştırılmaya çalışılan tekstil işçileri, asgari ücret açıklamasının ardından yaşanan haksızlıkları ve işyerinde yaşanacak sorunlara dair çözüm yollarını konuşmak için Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı hukukçu ve uzmanları ile bir araya geldi.

PE Ağı adına yapılan konuşmalarda, asgari ücretin nasıl belirlendiğine değinilirken, asgari ücretin artışı ile alım gücünün artmadığı, buna rağmen patronların bu artış miktarını bahane ederek işçileri işten çıkarmaya başladığı belirtildi.

Son günlerde PE Ağı’na ulaşan ihbarların da konuşulduğu toplantıda, işten çıkarma ve hak gasplarıyla ilgili ihbar sayısının arttığına da dikkat çekildi.

Sektörde yaşanan ortak sorunlara karşı dayanışmaya

Asgari ücret artışı ile işyerlerinde oluşacak yeni mücadele başlıklarına ve işyeri gündemlerine de değinilen toplantıda, pahalılık ve geçim derdinin hayatımıza yansımaları ve yetkililerin bu konuda yaptıkları gayri ciddi açıklamaların ne anlama geldiği üzerinde duruldu.

İşçilerin soru cevaplarıyla devam eden toplantı, sektörde yaşanan ortak sorunlara ve bugün emekçilerin sırtına yüklenmeye çalışılan krize karşı dayanışma ve yeni yılda atölyelerde, fabrikalarda mücadeleyi yükseltme çağrısı ile toplantı tamamlandı.