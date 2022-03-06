Teknik Direktör Çağdaş Alkan kazada yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan (35) idaresindeki otomobil, Burak B.'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada Alkan yaşamını yitirdi. 

Haber Merkezi

Çanakkale-İzmir Karayolu Yolören Mahallesi mevkisinde Edremit Belediyesi'nin Akçay sorumlusu da olan Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 