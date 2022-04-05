'Teklif yaptı' denilmişti: Demirtaş'ı ziyaret eden Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaretini köşesine taşıdı.

Salıcı ziyarete dair Fırat'a, "Demirtaş ziyareti, hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani bir ziyarettir. Osman Kavala ya da Müyesser Yıldız’a gitmemle aynı durum. İnsani içerikli bir konuşmaydı" açıklamasında bulundu.

Ziyarete ilişki yandaş basında yer alan haberlerde, görüşmenin 6 genel başkanının buluşması öncesi yapıldığı belirtilmiş, "Salıcı'nın Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeyi teklif ettiği" öne sürülmüştü.



