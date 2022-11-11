Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ açıklarında karaya oturan 190 metre uzunluğundaki "Pangeo" isimli dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan'dan Tekirdağ'a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 römorkörümüz ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." (AA)