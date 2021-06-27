Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e yükseldi. Hastanede 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

DHA'nın aktardığı üzere Çorlu'da, Perşembe gecesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak’ta bakkalın yanında Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Ikhlague Hussam yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam burada yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede Hussam’ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi. Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören 65 yşındaki Emin Kırcaali, bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, yaşamını yitirdi.

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları devam ediyor.

"Sahe içki" nedir?

Halk arasında sahte içki olarak anılan şey aslında bir içki değil, içeriğinde metil alkol (Metanol, CH₃OH) bulunduran bir sıvı. Alkollü içkileri taklit etmek üzere üretilen bu sıvıların içeriğindeki metanol insanlar için son derece ölümcül olan, endüstriyel alanlarda kullanılan bir madde. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılması kesinlikle yasak olan metanol, içilmesi ile birlikte oksitlenerek formik asit ve formaldehite dönüşüyor. Bunlar vücut içerisinde ölümcül hasarlara yol açan maddeler.

Metanol ile üretilmiş bir sıvıyı tüketen kişinin bunun farkına varması neredeyse imkânsız. İçerisindeki metanol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içkiyi kullanan kişinin önce merkezi sinir sistemi etkileniyor, kullanım miktarı arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana geliyor.

Alkollü içkilerin fiyatlarına son 10 yıldır yapılan yoğun vergi zamların ardından insanlar arasında görece çok daha ucuz olan "kaçak içki"ye yönelik talep arttı. Ancak bu "kaçak içkilerin" üretiminin denetlenmemesi, içeriğine metanol karıştırılmış olma riskini barındırıyor.