Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi daha yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakıma alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
TRT'de yer alan habere göre, sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükselirken, 10 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.
İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şahıs gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.