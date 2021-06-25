Tekirdağ'da sahte içkiden 13 kişi zehirlendi: 1 ölü

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısından itibaren en az 13 kişi zehirlenme şüphesiyle devlet hastanesine başvurdu.

DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 13 kişiden 4'ü entübe edildi. Yoğun bakımda bir kişi yaşamını yitirdi.

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Sahte rakı satıldığı iddia edilen bir büfede yapılan aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 3'ü yoğun bakımda 12 kişinin tedavisi sürüyor.