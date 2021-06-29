Tekirdağ'da sahte içki soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen hafta sahte içkiye bağlı zehirlenme vakaları görülmesi üzerine operasyon başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, bu kapsamda gözaltına alınan V.V, M.D, K.U. ve C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Deposunda 75 litre sahte içki ile 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D'nin sahte içkileri Bulgaristan'dan temin ettiğini ve satma maksatlı değil kendi kullanımı için aldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan büfe işletmecisi H.C. ve S.M. de tutuklanmıştı.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı 7 kişi yaşamını yitirmişti.