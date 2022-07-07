Tekirdağ’da ormanlara girişler yasaklandı

Tekirdağ Valiliği tarafından ülke genelinde yaşanan orman yangınları sebebiyle tedbir amaçlı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde orman yangınlarının yaşanması, içinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, Tekirdağ İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 29.03.2022 tarih ve 1 sayılı kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur.

Tekirdağ ili dahilinde, orman idaresince belirlenmiş aşağıda belirtilen mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaktır. Süleymanpaşa İlçesinde; Atatürk Şehir Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kınıklar Çeşmesi Mesire Yeri. Çerkezköy İlçesinde; Kızılpınar-Karatepe Mesire Yeri, Kartaltepe Mesire Yeri.

Kapaklı ilçesinde; Kazakgölü Mesire Yeri. Çorlu ilçesinde; Esetçe Mesire Yeri. Saray İlçesinde; Bahçeköy Mesire Yeri, Yumurtadere Mesire Yeri, Safaalan Mesire Yeri, Laladere Mesire Yeri, Çamlıkoy Tabiat Parkı. Hayrabolu İlçesinde; Örey Korusu Mesire Yeri. Yukarıda sayılan mesire yerlerinde, ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaktır. Bu konuda alınması gereken tedbirler mesire yerleri işletmecileri tarafından alınacak ve mesire alanının içerisi sürekli kontrol ve denetim altında tutulacaktır.

Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddeleri çerçevesinde bulunan mahalleler (orman içi ve orman bitişiği köyler) hudutları içinde anız yakmak veya bağ-bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaktır.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaktır.

Orman yangınlarının daha çok meskun mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, Jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekiplerince özellikle çam ormanlarının bulunduğu yangına hassas bölgelerde devriyeler gerçekleştirilecek, ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulacak, şahıs/araç sorgulamaları arttırılacaktır. Mahalle muhtarları, ormanlara giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli şahısları 112 Acil numarası ile Jandarma Komutanlığı / Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile sorumluluğu bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen yasaklama kararlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirler en üst seviyede alınacak, kontrol ve denetimler titizlikle sürdürülecektir.

Yasaklara uymayanlar hakkında suçun konusuna göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince idari ve adli işlemler yapılacaktır. Valiliğimizce alınan bu kararın, yerel gazetelerde yayınlanması, 15.09.2022 tarihine kadar İlçe Belediyeleri hoparlörlerinden belirli aralıklarla anons edilmesi, orman içi ve bitişiği mahallelerdeki camilerden anons yapılması, kamu kurumları ilan panolarında asılmak suretiyle halkımıza duyurulması sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.