Tekirdağ'da 'Erdoğan'a hakaret'ten iki kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde 25 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan B.T ve kardeşi D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce Kapaklı Pınar Bulvarı'nda Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kişi darp edilmiş, daha sonra gözaltına alınmıştı.