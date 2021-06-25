Tekirdağ'da dere taştı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, Ergene ilçesinde bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla ikisi de 14 yaşında olan Barış Önder ve Mustafa Aslan adlı çocuklar suya kapıldı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.