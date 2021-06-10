Tekirdağ’da 130 işçi yediği yemekten zehirlendi

Aynı firmadan yemek geldiği öğrenilen 4 farklı fabrikada çalışan 130 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 4 ayrı fabrikada çalışan 130 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Evrensel'in haberine göre 130 işçi mide bulantısı ve ağrı şikayetleri üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere gitti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan çoğunluğu, sağlık durumlarının iyi olması üzerine taburcu edildi.

Fabrikalara aynı firmadan yemeklerin geldiği öğrenildi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 13’ü dışında diğerlerinin ayakta tedavileri sonrası taburcu edildiklerini söyledi. Abban, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere yemeklerden numune alındığını belirtti.