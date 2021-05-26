Tekel bayilerine hibe desteği verilmemesi kesinleşti, karara tepki geldi

AKP'nin salgın kapanmaları dolayısıyla esnafa yapacağı 5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğinin tekel bayilerine verilmeyeceği kesinleşti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, başvuru ekranından gelen ret yanıtını paylaşırken, duruma tepki gösterdi.

"Tekel bayilerine Hibe desteği yok" diyen Aybaş, "17 gün alkolü yasakla, 1 buçuk yıldır hafta sonları satışı yasakla, çalışma saatlerini geriye al, desteğe gelince yok. Üstelik bizden alınan peşin vergilerle dağıtılıyor bu hibeler. Tekel bayileri bu ülkenin esnafı değil mi?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.